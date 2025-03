Internews24.com - Castro Inter, Ausilio monitora il bomber argentino e il Bologna si sfrega le mani: valore più che raddoppiato!

Leggi su Internews24.com

di Redazioneile ilsilepiù che! Ecco quanto costaLa Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla crescita avuta da Santiago, obiettivo di mercato: ilsilepensando alla possibile plusvalenza che potrebbe ottenere da una sua cessione in estate.– «Il primo della lista è l’Santiago: venne acquistato nel gennaio 2024 ma è proprio in questa stagione che la sua capacità da realizzatore ma anche di attaccante giochista hanno avviato l’impennata. Sette gol fino ad oggi, praticamente tutti decisivi e ai quali vanno aggiunti i due di Coppa Italia, uno dei quali ha portato ilalla semifinale. In più, 4 assist. Insomma, decollo evidente che ha portato il numero 9 dela raddoppiare – almeno – il proprio: venne acquistato dal Velez Sarsfield per 12 milioni di euro e oggi ne vale 25.