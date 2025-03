Ilrestodelcarlino.it - Casteldimezzo gustato a sorsi di musica

Domani inaugura CasteldiJazz, in occasione del 60° anniversario della Taverna del Pescatore di, tra Pesaro e la Romagna. Tre appuntamenti, numero perfetto come diceva Dante, coniugando il buon gusto allajazz, in collaborazione con JaZzFeeling. L’idea è nata da Diego Olivieri, già fondatore del progetto JaZzFeeling, che ha creato il nome CasteldiJazz per valorizzare il borgo in seno all’evento. L’idea è stata accolta molto favorevolmente da Marco Baffoni, titolare della Taverna del Pescatore, noto ristorante con specialità di pesce e cucina della tradizione, contestualizzato nella bellezza naturale del borgo medievale fortificato di(Marche), nel Parco Naturale del Monte San Bartolo, in cima della falesia, dove con lo sguardo si domina la costa adriatica.