Casoria sì al Bilancio di previsione Barra | Uscita dal dissesto più vicina

Leggi su Ildenaro.it

“Il triennio che si apre con questosicuramente passerà alla storia come il triennio della transizione che ci condurrà all’del, lasciandoci alle spalle l’area grigia. Avremo la necessità di mettere a punto una serie di scelte volte alla trasformazione del nostro comune. In gioco ora c’è davvero l’anima della nostra stessa comunità”. Così il presidente della Commissionedi, Giuseppe, commenta la seduta di Consiglio comunale che ha portato all’approvazione a maggioranza deldi2025/2027 e del Dup.“Il 2024 è stato un anno che ha visto impegnata l’intera Amministrazione nella gestione delfinanziario, gestione che ha posto al centro il rispetto delle prescrizioni ministeriali di cui al decreto del 04/08/2021.Tanti sono stati i passi in avanti: oggi i conti sono in ordine, operiamo in perfetto equilibrio finanziario, i livelli di riscossione sono aumentati e continuano ad aumentare, il Comune non ricorre oramai da anni all’anticipazione di cassa e all’indebitamento”, sottolinea ancora