Ilgiorno.it - Casorate Sempione, arresto cardiaco sul campo da calcetto: 61enne salvato dal defibrillatore

(Varese) - Un’altra vita salvata grazie a unposizionato all’interno di una struttura sportiva: martedì sera, verso le 21:30, unche stava giocando anel centro sportivo diè stato infatti colpito daed è crollato a terra improvvisamente di fronte ai compagni di gioco. I presenti non si sono però persi d’animo e hanno subito reagito: hanno lanciato l'allarme al 112 dopo di che, sotto la guida dell'operatore al telefono, hanno utilizzato ilpresente in struttura. All'arrivo dei mezzi di soccorso l'uomo è stato dunque trovato cosciente ed è stato trasportato in ospedale a Busto Arsizio.