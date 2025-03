Ilfattoquotidiano.it - Caso Scutellà, la deputata M5s: “Vicenda che ha dell’oscuro, la maggioranza calpesta la democrazia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La Giunta per le Elezioni ha cambiato i criteri per le votazioni utilizzati in maniera retroattiva, unache ha, c’è una percentuale altissima di schede bianche che dopo il riconteggio sono diventate valide e dove ci sono delle dichiarazioni strane e anomale. Laha dimostrato per l’ennesima volta di andare avanti con una tirannia, non garantendo il diritto allaconquistato difficilmente dai nostri antenati. La cosa che ci fa più rabbia è vedere nel plotone di esecuzione messo in atto dallail ministro Tajani: dovrebbe metter fine a questa guerra e parlare di pace e invece è rientrato ed era oggi presente in Aula per votare l’ingresso di Andrea Gentile, questo è quello che ci fa più rabbia”. Lo ha affermato ladel Movimento 5 stelle Elisa, durante un sit in di protesta del Movimento, presente Giuseppe Conte, per protestare contro la decisione della Camera che ha portato all’elezione di Gentile di Forza Italia e alla decadenza della stessacon proclamazione nel collegio plurinominale della collega del Movimento Anna Laura Orrico.