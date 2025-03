Caso Ramy, la perizia scagiona il carabiniere alla guida della Giulietta

Leggi su Panorama.it

Svolta nelElgaml, il ragazzo egiziano morto lo scorso 24 novembre, al termine di un inseguimento durato per otto chilometri tra le vie di Milano. Oggi l'ingegnere Domenico Romaniello ha firmato la consulenza cinematica disposta dProcura del capoluogo lombardo. Il verdetto è chiaro. Il comportamento dei carabinieri è stato corretto e viene esclusa l'ipotesi di speronamento. Un giudizio che può mettere la parola fine a mesi di sterili polemiche e di reiterati insulti verso l'operato delle forze dell'ordine. Da quanto si apprende, lachiarisce un punto fondamentale. Ovvero che il militareabbia tenuto un "comportamento conforme a quanto prescritto dalle procedure". Ma non solo. Ilavrebbe frenato in tempo e l'urto tra la macchina e lo scooter non si è verificatofine dell'inseguimento, ma è avvenuto in precedenza ed è stato laterale.