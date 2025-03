Ilfattoquotidiano.it - Caso Ramy, la perizia cinematica esclude lo speronamento: “Inseguimento dei carabinieri corretto. È morto per lo schianto con il palo”

hanno tenuto un comportamentoed è esclusa l’ipotesi dellovolontario. Sono questi i due punti salienti del contenuto della consulenzadisposta dalla procura di Milano. Secondo quanto trapela, per la consulenza – firmata dall’ingegnere Domenico Romaniello – non sarebbe stato il comportamento del carabiniere alla guida a causare la caduta dello scooter su cui viaggiavaElgaml, il ragazzonell’incidente il 24 novembre scorso al termine di undurato 8 chilometri.Il militare alla guida della Giulietta dal Radiomobile avrebbe frenato in tempo e l’urto con lo scooter T-Max guidato dall’amico di, Fares Bouzidi, sarebbe avvenuto prima della caduta e non all’angolo fra via Ripamonti e via Quaranta. Dal carabiniere vi sarebbe pertanto stato “un comportamento conforme a quanto prescritto dalle procedure in uso alle Forze dell’Ordine”: ha frenato quando doveva frenare e l’urto tra l’auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell’, ma in precedenza ed è stato laterale.