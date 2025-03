Lanazione.it - "Caso Migliorini, decine di riunioni ma in Consiglio negato il dibattito"

Leggi su Lanazione.it

"È un fatto di inaudita gravità politica ed amministrativa che la maggioranza ed il suo sindaco non abbiano permesso la discussione indeldell’ex comandante dei vigili: prima nominato poi revocato". Lo dice il capogruppo della lista civica Una città in Comune Francesco Auletta che dopo 20 anni di consigliatura si dice "stupefatto" del comportamento della maggioranza. "Comportamento – sottolinea – che fa cadere i capisaldi del funzionamento amministrativo, controllo e trasparenza". Il casus belli lunedì incomunale. "Da gennaio a novembre del 2024, la commissione controllo e garanzia si è riunita in continuo suldell’ex comandante Paolodioltretutto pagate. Le due relazioni di minoranza sono state bocciate dalla maggioranza in commissione controllo e garanzia e il centro destra nonostante lediper otto mesi, non ha prodotto un solo foglio, che attesti che si sono fatte verifiche e controlli su quella nomina ‘promossa’ dall’onorevole Ziello".