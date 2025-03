Vanityfair.it - Caso Alberto Trentini, Daria Bignardi: «Cosa possiamo fare di buono per lui? Averlo a cuore»

Leggi su Vanityfair.it

Sono quattro mesi che il cooperante veneziano è in carcere a Caracas, in Venezuela. Nonostante gli appelli dei genitori al governo, le campagne online, il suosembra avere poco appiglio per i media e l'opinione pubblica