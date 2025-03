Anteprima24.it - Casertana, con l’Altamura “Poche chiacchiere”: in campo alle 18.30

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Serve un piglio totalmente diverso da quello avuto contro la Cavese: consarà una partita simile“; parla chiaro Massimo Pavanel alla vigilia della partita della suacontro il Team Altamura: le due squadre scenderanno inoggi pomeriggio18.30, in un anomalo pomeridiano turno infrasettimanale. I pugliesi, sono reduci dalla vittoria esterna contro la Juventus, e dal Messina – ormai riferimento per la zona playout – ha allungato di ben diciassette punti. La, dai peloritani, dista otto punti, grazie al prezioso punto ottenuto in casa contro il Benevento; pareggio, che è costato la panchina a Michele Pazienza. Team Altamura –è valida per la trentunesima giornata della serie C del girone C, e sarà trasmessa su Sky Sport e Now.