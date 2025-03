Agrigentonotizie.it - "Case popolari costruite su terreni mai espropriati": chiesto nuovo risarcimento milionario

Leggi su Agrigentonotizie.it

Procedure di esproprio non completate o non formalizzate, ancora una volta sulla testa del Comune di Agrigento piomba un ricorso con richiesta didanni che sarà a sei zeri.L'ultimo caso in ordine di tempo arriverà dinnanzi al Tar per una vicenda risalente agli anni 80. I.