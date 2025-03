Lanazione.it - Cascina, riaperti i termini per partecipare al "Progetto ARCA"

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025 - Sono statiper la presentazione di manifestazioni di interesse per il- Narrazione Multimediale della Storia del Comune di”, con la data del 17/03/2025 come termine ultimo per la partecipazione. Il Comune diha ottenuto dalla Regione Toscana un contributo di 40.000 euro per la realizzazione di tale, che consiste nella promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale attraverso la creazione, nella sede della Biblioteca comunale, di una postazione digitale e multimediale dedicata alla presentazione interattiva dei contenuti storici e culturali del territorio. L’interesse dell’amministrazione è quello di condividere con le associazioni culturali operanti ai contenuti del portale.