Carrarese Voglia di riscatto. Imperiale suona la carica

"A Bolzano senza timore e con grande consapevolezza nei nostri mezzi". Il capitano Marcotiene alto il morale dell’ambiente in una settimana che sfocerà nell’ennesimo scontro diretto per la salvezza. Che Sudtirol pensate di trovare? Vi aspettavate un suo 5 a 1 a Cittadella? "Affronteremo sicuramente una squadra in forma che starà bene anche di testa. Fare un risultato del genere in uno scontro diretto non è cosa da tutti i giorni. Mi aspetto una gara difficile, come lo sono tutte in questa categoria, contro una squadra molto fisica e scorbutica. Noi, però, l’approcceremo forti del nostro gioco e delle nostre idee mantenendo la nostra identità". Quali sono le sensazioni dopo la sconfitta col Frosinone? "C’è tanta rabbia perché abbiamo fallito occasioni in serie, anche clamorose, per poi essere colpiti nell’unico tiro concesso; fra l’altro parliamo di un episodio sfortunato con un rimpallo che ha liberato il loro giocatore in area.