Caro energia, le bollette preoccupano le imprese del terziario

L’aumento vertiginoso dei costi energetici continua a rappresentare una delle sfide più difficili per il settoreitaliano, riportando in luce l’esigenza di un impegno da parte della politica per assicurare la competitività e la sostenibilità delle. I dati pubblicati dall’Osservatorio Confcommercio(OCEN) di febbraio 2025 evidenziano l’escalation dei prezzi che sta mettendo in ginocchio numerose. Dopo l’annus horribilis del 2022 e il processo di riduzione dei costi nel 2023, la fine del 2024, si è contraddistinta da una nuova impennata dei prezzi energetici. A gennaio 2025, la bolletta elettrica per ledelha registrato un incremento del 24% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e addirittura un +56,5% rispetto a gennaio 2019, l’anno precedente alla pandemia e alla crisi energetica che ha segnato l’inizio di questa lunga sequenza di aumenti.