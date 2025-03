Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, ’Cappello di Re’ a San Pietro

Due giorni in cui Monte Urano ha fatto il pieno assoluto di sorrisi ma soprattutto di gente. Una grande esplosione di popolo e turisti la 48esima edizione delMonturanese, una gioia per gli occhi, non solo per gli 8 quartieri protagonisti e gli 800 figuranti che hanno sfilato ma soprattutto per l’onda di persone ai lati delle strade e in Piazza della Libertà, proveniente dai paesi vicini ma anche dal resto della regione. Un successo che certifica il grande lavoro che c’è dietro: dalla Pro Loco che ha organizzato, al sostegno dell’amministrazione comunale ma soprattutto ai quartieri che da mesi lavoravano ai carri nel garage laboratorio nel cuore della zona industriale fino alle scuole coinvolte in questo grande successo. Alla fine il Cappello di Reè stato confermato nelle mani del Quartiere Sanche ha bissato il successo dello scorso anno stavolta portando in scena "Un’avventura steampunk" che è valso il riconoscimento anche per migliori costumi e miglio coordinamento della sfilata; il quartiere Stadio con "Stadio e Samba" è stato votato come miglior allestimento del Carro.