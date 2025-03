Ilgiorno.it - Carmine Gallo, com’è morto l’ex superpoliziotto che sapeva i segreti di mezza Italia: i risultati dell’autopsia

Milano – Sarebbea causa di un infarto cardiacopoliziotto al centro delle inchieste sul presunto spionaggio illegale messo in atto dall’azienda investigativa Equalize. I primi esitisul corpo, eseguita oggi 12 marzo, hanno quindi rilevato che si è trattato di morte naturale: non è emerso alcun segno di puntura o lesioni sul corpo. Al momento del decesso, avvenuto il 9 marzo,si trovava gli arresti domiciliari nella sua casa di Garbagnate Milanese. L’incontro trae l’uomo misterioso in un bar di Milano: così è nata l’inchiesta sugli hacker, che aveva 66 anni, aveva vissuto due vite. Per trent’anni ha servito lo Stato come ufficiale di polizia chiudendo con successo diverse operazioni ine all’estero contro la ‘ndrangheta e molte indagini per omicidio e rapimento: anche a lui si deve la risoluzione del delitto di Maurizio Gucci e la cattura del serial killer Michele Profeta.