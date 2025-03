Bergamonews.it - Carmine De Simone e Mario Vetere, chi sono gli autori dell’omicidio Muttoni: la comunità, la droga e le rapine

Valbrembo. Due ragazzi che in comune hanno un passato complicato, entrambi adottati da piccoli e poi finiti in diverseperché di difficile gestione per le famiglie che li avevano accolti. Vite costellate di reati che con il tempo sifatti sempre più efferati.passati da piccoli furti, resistenze a pubblico ufficiale, spaccio,, fino a giungere all’omicidio di Luciano, ucciso venerdì 8 marzo nella sua villetta di Valbrembo. Volevano i suoi soldi, che peraltro la vittima non aveva: lo hanno picchiato a morte per rubargli 50 euro, il telefonino e la vecchia Volkswagen Golf.Il ruolo preponderante nella rapina di via Rossini l’ha avutoFrancesco De, 25enne residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora. Gravitava nella zona della stazione e frequentava personaggi poco raccomandabili.