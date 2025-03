Biccy.it - Carlos Diaz Gandia: “Come ho reagito ai commenti sul mio peso”

Il coreografo, dopo essere stato ospite da Fabio Fazio, è apparso anche nel programma di Alessandro Cattelan, dove ha commentato il video che lo ha reso virale.meride embed="25836"“Sono spagnolo, abito in Spagna, ma l’Italia è uno dei paesi dove faccio più progetti lavorativi, quindi sono praticamente qui metà mese. Sono una persona pazza, sempre a urlare, sempre a stressare tutti gli artisti con cui lavoro. Quindi, quando ho visto il video, ho detto: “Ah, carino”, ma sono andato avanti, perché per me non c’era nulla di speciale. Poi però è scoppiato questo panico e mi sono chiesto: “Ma ragazzi, che sta succedendo?”. Però sono molto contento, perché alla fine, secondo me, ha portato molta gioia alla gente. La gente ha riso tanto e ha provato emozioni. Se riesci a far provare felicità, entusiasmo.