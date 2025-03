Inter-news.it - Carlos Augusto: «Nessuna partita è facile! Serve concentrazione»

L’esterno dell’Inter è tornato in campo nellacontro il Feyenoord. Si tratta di, che in zona mista per Sport Mediaset ha già parlato dei prossimi impegni. CALENDARIO – Dopo il Feyenoord battuto in Champions League arriva l’Atalanta in questo weekend. Dalladi domenica dipende il campionato, ma soprattutto si decide la lotta allo scudetto. Una vittoria escluderebbe una delle rivali per il primo posto e sarebbe fondamentale per non avere ulteriori pressioni nelle prossime settimane.ne è consapevole e così tutti i suoi compagni, che ad aprile non si fermeranno per un momento a causa di un fitto calendario. Tra partite europee, campionato e Coppa Italia tutto si accumulerà sull’agenda.e le prossime partite dell’InterIMPEGNI –ne ha parlato in questo modo nel post-di Inter-Feyenoord: «Avremo tante partite, dobbiamo essere concentrati.