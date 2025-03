Calciomercato.it - Carlos Augusto avverte anche Kane: “Siamo l’Inter e non temiamo nessuno” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Feyenoord konel ritorno di San Siro: i nerazzurri passano il turno e ai quarti affronteranno il Bayern Monaco. L’analisi del jolly brasilianocertificaal ‘Meazza’ la superiorità nei confronti del Feyenoord e conquista l’accesso ai quarti di Champions League dove incrocerà il Bayern Monaco.– Calciomercato.itI campioni d’Italia sono ancora in corsa per il ‘Triplete’ e adesso sono attesi dal big match di campionato in casa dell’Atalanta. Si entra nella fase calda della stagione come sottolinea, al ritorno da titolare dopo l’infortunio: “Il calendario è sempre più fitto, ho fatto di tutto per rientrare il prima possibile e dare una mano ai miei compagni. Tutti dobbiamo farci trovare pronti,chi gioca meno. Non esistono partite facili, come dimostra la gara contro il Monza.