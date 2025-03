Internews24.com - Carlos Augusto a Inter TV: «Grande vittoria, ecco cosa abbiamo dimostrato»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneTV, le dichiarazioni dell’esterno dopo ladei nerazzurri contro il Feyenoord a San Siroha parlato ai microfoni diTv dopo lana per 2-1 contro il Feyenoord che vale la qualificazione ai quarti di Champions League. Le dichiarazioni del calciatore dell’dopo il match contro gli olandesi:LA CHAMPIONS – «Sappiamo che la Champions è difficile, dobbiamo essere attenti. Sapevamo di aver fatto una buona partita in Olanda ma dovevamo stare concentrati. Siamo intelligenti, vogliamo vincere e per questo dobbiamo stare concentrati sempre»IL SUCCESSO – «E’ stata una. Ancora una voltache anche quelli che giocano meno sono consapevoli di fare un buon lavoro. Sono entrati anche i ragazzi della primavera.