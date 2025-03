Quotidiano.net - Carenza di carburante in Bolivia: proteste e trasporti pubblici in crisi

Ladista colpendo da due settimane la popolazione dellae, negli ultimi giorni, sono aumentate le file di automobili e camion intorno alle stazioni di servizio. A Santa Cruz, la capitale dell'omonimo dipartimento nel sud del paese, leper la mancanza dihanno paralizzato oggi tre strade, secondo quanto riporta il sito del quotidiano El Deber. Impossibile raggiungere da Santa Cruz le città di Yapacaní, Concepción e Puerto Suárez a causa di altrettanti blocchi stradali. Non va meglio a La Paz, dove secondo quanto detto ai media locali da Limbert Tancara, leader dell'associazione sindacale Transporte Libre, "sfortunatamente, solo il 60% deiè in servizio nella città di La Paz, mentre il restante 40% è fermo per mancanza di benzina.