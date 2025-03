Ilgiorno.it - Cardano, colpito da un ramo dell’albero che stava tagliando: grave 76enne

al Campo: (Varese) –infortunio nei boschi dial Campo, nel Basso Varesotto: un uomo di 76 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere statoda un. L’incidente è avvenuto nel fitto bosco tra Cascina Costa e il Ciglione, dove l’uomo cheun albero ed è statoda un pesantedel diametro di 30 centimetri che gli ha provocato ferite serie: un trauma cranico e traumi al volto e alla schiena. L’anziano è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale ci Circolo di Varese. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, competenti per il territorio di, che dovranno accertare se l’uomo stessel’albero su un terreno di sua proprietà o fosse invece impegnato per lavoro nonostante l’età avanzata.