Carcere per Baby Gang: è stato condannato a 2 anni e 9 mesi per la sparatoria in corso Como

La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la condanna a 2, 9e 10 giorni nel processo legato allaavvenuta a Milano tra il 2 e il 3 luglio 2022. Tra i condannati figura anche il noto trapper Simba La Rue.È ufficiale la condanna definitiva per, il trapper di origine marocchina seguito da centinaia di migliaia di fan sui social e ai vertici delle classifiche musicali. Tuttavia, il giovane artista èanche al centro di diverse vicende giudiziarie negli ultimi. La Corte di Cassazione ha confermato per lui una pena di 2, 9e 10 giorni nel processo legato allaavvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, a Milano.Cosa era successo Lasi è verificata nei pressi di, nel cuore della movida milanese.