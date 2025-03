Anteprima24.it - Carcere Bellizzi, ancora ritrovamento di telefoni cellulari

Tempo di lettura: 2 minutiNella data odierna presso il Padiglione De Vivo, una volta fiore all’occhiello della casa circondariale di Avellinoe vanto del provveditorato campano poiché trattasi di reparto di trattamento avanzato e laddove i progetti per il reinserimeto sociale erano all’ordine del giorno, sembrerebbe che ci sia stato ildi 2 micro, il tutto a meno di 48 ore circa dal rinvenimento nel medesimo padiglione di numero 11 oggetti non consentiti tra smartphone e micromaestralmente occultati nelle zone comuni a usodella popolazione detenuta.La UILPA POLIZIA PENITENZIARIA, ha già rappresentato più volte e in diverse sedi forti preoccupazioni sull’andamento del suddetto padiglione, proprio perché l’accesso allo stesso dovrebbe essere riservato a quei detenuti che abbiano tenuto, durante la loro detenzione, un comportamento impeccabile.