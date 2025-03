Anteprima24.it - Capotreno sannita accoltellato a Genova: l’aggressore patteggia tre anni

Tempo di lettura: < 1 minutoHato una pena di tredi reclusione Fares Kamel Salem Alshahhat, il 21enne egiziano che halo scorso 4 novembre ilRosario Ventura alla stazione diRivarolo.Il ragazzo, in compagnia della fidanzata minorenne, indagata, era stato beccato senza biglietto dalsul regionale. I due non erano neanche disposti a comprarlo di fronte alle rimostranze di Ventura che li aveva fatti scendere dal treno.Da lì è scattata l’aggressione con la ragazza che avrebbe sputato e schiaffeggiato Ventura e poi sono arrivate e le due coltellate che hanno colpito ilal fianco e al braccio. Una brutta disavventura per ilche se l’è cavata con 14 giorni di prognosi. Alshahhat, difeso dall’avvocato Pallini, aveva anche presentato due lettere di scuse e un risarcimento di mille euro.