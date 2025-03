Capitale italiana della cultura 2027 | oggi la scelta in lizza tre pugliesi Alberobello Brindisi e Gallipoli DIRETTA DALLE 1130

Noinotizie.it - Capitale italiana della cultura 2027: oggi la scelta, in lizza tre pugliesi Alberobello, Brindisi e Gallipoli DIRETTA DALLE 11,30

Leggi su Noinotizie.it

al ministerola. Fra le dieci finaliste viene nominata dal ministro Alessandro Giuli laper il. Tre candidate sono: in ordine alfabetico.Stralcio del comunicato diffuso dal ministero:L’annuncio sarà dato nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà, alle ore 11.30, presso la Sala Spadolini del Ministeroalla presenzaGiuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate.Dopo un percorso di valutazione, la Giuria indicherà al Ministro il progetto vincitore. In corsa per il titolo ci sono:(Puglia) – “Pietramadre”Aliano (Basilicata) – “Terra dell’altrove”(Puglia) – “Navigare il futuro”(Puglia) – “La bella tra terra e mare”La Spezia (Liguria) – “Unacome il mare”Pompei (Campania) – “Pompei Continuum”Pordenone (Friuli Venezia Giulia) – “Pordenone