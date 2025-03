Sololaroma.it - Capello su Guardiola: “È arrogante, a Roma voleva insegnarmi il mio lavoro”

Per unaattuale concentrata sull’imminente sfida di Bilbao all’Athletic Club, con Dybala pronto tra conferenza e campo a trascinare ancora una volta in compagni ad un risultato positivo, ce ne una del passato fatta di giocatori ed allenatori entrati nei cuori del popolo giallorosso. Chi ha scritto una pagina indelebile di storia del club è Fabio, l’ultimo a portare lo scudetto da queste parti. Di calciatori ne ha allenati, tra i quali uncon il quale evidentemente non si era creato per nulla un bel rapporto.In un’intervista a Mundo Deportivo, l’ex tecnico è tornato sull’argomento, con parole piuttosto pesanti sia con riguardo ai 6 mesi passati da Pep nella capitale da giocatore sia sulla sua esperienza da allenatore: “Un giorno avenne a spiegarmi come dovevo svolgere il mio, io gli risposi ‘vai a correre, ne parliamo più tardi’.