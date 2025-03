Juventusnews24.com - Capello scava a fondo della crisi della Juve: «Thiago Motta ha un problema. Non ha capito che allenare i bianconeri significa soprattutto questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex allenatore, “chiama a rapporto”. A detta di Don Fabio, l’italo-brasiliano pecca di questaticaFabioanalizza lasulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Sotto l’accusa di Don Fabio ci finisce. Ecco cos’ha detto sull’allenatore bianconero.PAROLE – «Ilè che l’allenatore ha in testa un tipo di gioco, senza avere i giocatori per farlo. Forse ci vuole un po’ più di flessibilità.lafare punti, lì giustamente si guarda la classifica e senza il quarto posto sarebbe una stagione fallimentare, come del resto lo sarebbe per il Milan».Leggi suntusnews24.com