Capello elogia | Inter padrona del campo bravo Inzaghi

di Redazionela prestazione dell’contro il Feyenoord ma ancheche ha preparato la partita nel migliore dei modivenuto ai microfoni di Sky Sport Fabioha analizzato la sfida di Champions League–Feyenoord vinta dai nerazzurri 2-1 e che ha consentito di staccare il pass per i quarti di finale. Al prossimo step i ragazzi disi troveranno davanti i tedeschi del Bayern Monaco, squadra ben più solida di quella olandese. Elogi da parte dell’ex allenatore nei confronti della squadra milanese e del suo tecnico.PAROLE – «Ho visto una squadradel, minima spesa e massimo risultato, facendo recuperare alcuni giocatori per l’Atalanta. Tutto giusto, tutto perfetto,. Lui è convinto della squadra che ha in mano e la squadra lo segue.