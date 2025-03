Internews24.com - Capello applaude Inzaghi: «Inter padrona, con lui la squadra…»

di Redazioneha fatto i complimenti all’didopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions LeagueCon una vittoria complessiva per 4-1 tra andata e ritorno contro il Feyenoord, l‘si qualifica ai quarti di finale di Champions, dove affronterà il Bayern Monaco. Ecco le considerazioni di Fabioa Sky Sport sul percorso dei nerazzurri in Europa:LE PAROLE – «Ho visto un’del campo, minima spesa e massimo risultato, facendo recuperare alcuni giocatori per l’Atalanta. Tutto giusto, tutto perfetto, bravo. Lui è convinto della squadra che ha in mano e la squadra lo segue. Non fai quelle dichiarazioni sui 3-4 trofei da vincere se non sei convinto della squadra che hai. Secondo me la sua vera missione è la Champions League» le parole disul momento dei nerazzurri, le dichiarazioni verso i quarti di finale di Champions League che vedranno i meneghini contro il Bayern Monaco.