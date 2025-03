Liberoquotidiano.it - Caos nell'edilizia? Beppe Sala se la prende con i "fascisti"

Mettetevi nei panni di una famiglia milanese. Una famiglia che è riuscita con sacrifici a versare un acconto per comprare una casetta con una stanza in più dove sistemare un figlio in più. Poi, dopo aver scucito 200mila euro, tutto si è fermato: pratica bloccata per via della guerra tra procura e Comune di Milano. E così ora, come il padre raccontava ieri sui quotidiani, il piccolo nucleo s'è trasferito prima a casa della suocera e poi ha dovuto affittare un altro appartamento svenandosi. Ora, proviamo a chiederci: comerà questo signore le ultime dichiarazioni del sindaco Giuseppeche,'ordine, getta malamente la spugna sulla legge che risolverebbe il suo problema (comune a tanti in città) e sostiene invece che si batterà “con tutte le mie forze” per affrontare un'altra pressante emergenza, ovvero il fascismo? A rendere sconnessi i pensieri diè stata la seduta di lunedì in Consiglio comunale, dove è andata in scena una comprensibilissima protesta da parte delle opposizioni per il