Lortica.it - Caos in questura: donna ubriaca aggredisce due poliziotti, arrestata

Leggi su Lortica.it

Unadi 40 anni è stataad Arezzo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo aver aggredito due agenti all’interno della. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 11 marzo, intorno alle 20:30, nei locali di via Filippo Lippi.La, in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, ha improvvisamente iniziato a dare in escandescenze senza una motivazione apparente. Quando due agenti sono intervenuti per calmarla, lei ha reagito con violenza, colpendoli con calci e manate. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale la quarantenne è stata bloccata e tratta in arresto.I duehanno riportato lievi ferite e si sono recati in ospedale per le cure del caso: entrambi hanno ricevuto una prognosi di cinque giorni. Ladovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.