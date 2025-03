Liberoquotidiano.it - Caos a La Volta Buona, Caterina Balivo scaraventata sul divanetto: cosa è successo | Video

A La, il programma televisivo di Rai 2 condotto da, è stata ospite Lucrezia Guidone. L'attrice di Mare Fuori ha presentato ai telespettatori la nuova stagione dello show in onda proprio sulle reti Rai. "Quello che posso dire è che Sofia avrà un ritorno dal passato - ha spiegato alla-. Una persona che quindi tornerà dal suo passato e che diventerà presente". A quel punto la conduttrice ha provato a estorcere qualche dettaglio in più sulla trama. "Magari è un figlio segreto che commette qual.". Ma l'attrice è rimasta impassibile: nessuno spoiler. "Non si può dire perché è uscito proprio adesso, non possiamo spoilerare. Ha a che fare con me e sarà anche un elemento che mi metterà molto in crisi in questa nuova stagione. Per Sofia sarà piuttosto difficile", ha replicato.