Ilrestodelcarlino.it - Cantiere tram linea verde Bologna, al via i lavori in via dei Mille

, 12 marzo 2025 - Tutto pronto per il nuovodelladelin via dei. Da domani giovedì 13 marzo iriguarderanno la zona che va da piazza dei Martiri a via Indipendenza. Iper il: cosa cambia Ioccuperanno la parte nord della strada e lasciando quindi una corsia per senso di marcia nella sezione sud della carreggiata. Verrà inoltre apportato un restringimento di carreggiata in via Irnerio, che in prossimità dell'incrocio con via Indipendenza passerà da tre a due corsie, con la possibilità di proseguire diritto o svoltare a destra verso i viali. Cambiamenti per i bus: da quando e le linee interessate Con l’arrivo in via deideiper la realizzazione dellavia, da sabato 15 marzo, il capocentrale delle linee notturne N1, N2, N3, N4, N5 e N7 si sposta nella zona della Stazione Centrale per continuare a garantire l’interscambio da unaall’altra.