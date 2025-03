Lanazione.it - Canone unico sui viadotti delle autostrade: ricorso di Salt contro gli avvisi di pagamento

Sarzana, 12 marzo 2025 – Il tema è da anni oggetto di contenziosi che, spesso e volentieri, si protraggono fino al pronunciamento della Corte di Cassazione. Stiamo parlando del, che ogni anno i Comuni applicano sistematicamente alle società concessionarie autostradali per l’occupazione dello spazio sovrastante la strada comunale con i. Una materiaversa che, nei prossimi giorni, troverà applicazione anche in Val di Magra, per effetto della raffica di ricorsi presentata al Tribunale amministrativo regionale da, la SocietàLiguria Toscana che detiene le concessioni di parte dell’A12 e dell’A15, che ha impugnato le diciotto note con cui il Comune di Sarzana, nelle scorse settimane, aveva accertato l’occupazione senza titolo di superfici dislocate su strade comunali sovrastate daidell’autostrada A12 Genova-Livorno, invitando la società stradale a saldare le somme individuate sulla base del regolamento comunale.