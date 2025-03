Anteprima24.it - Cane smarrito rischia l’investimento, la Polizia lo mette in salvo

Tempo di lettura: 2 minutiL’azione di due poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Benevento ha consentito dire inunche alle 7.30 di questa mattina vagava disorientato in una galleria del capoluogo cittadino particolarmente trafficata a quell’ora.Recatisi prontamente sul posto a seguito di una segnalazione della Sala Operativa della Questura, i poliziotti facevano subito rallentare il flusso veicolare che, in quel tratto di strada poteva rivelarsi pericoloso sia per l’incolumità dell’animale che per quella degli automobilisti a causa della scarsa visibilità.Giunti a metà della galleria, gli operatori della volante notavano ildi media taglia che, evidentemente impaurito e disorientato, vagava in modo confusionale attraversando ripetutamente la carreggiata da un lato all’altro, creando una situazione di estremo pericolo proprio per le manovre repentine effettuate per evitarlo, alle quali costringeva i numerosi automobilisti in transito in quel momento.