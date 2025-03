Ilcampoonline.it - Campogalliano: variazione di bilancio e raccolta rifiuti al centro del Consiglio Comunale

Neldi martedì 11 marzo 2025, il gruppo di-Sinistraha difeso due decisioni fondamentali: il ripristino dei fondi per la ciclopedonale-Carpi e il no alla proposta di aumento degli svuotamenti dell’indifferenziato.Ripristinati i fondi per la ciclopedonaleCome pubblicato sui propri canali social, tra i punti in discussione, unadiha riportato risorse alla prima tranche della ciclopedonale-Carpi, inizialmente destinate all’efficientamento energetico. L’amministrazione ha assicurato che quest’ultimo verrà comunque realizzato con nuovi finanziamenti.I consiglieri di Progettohanno contestato l’opera giudicandola troppo onerosa, ma il gruppo di maggioranza ha sottolineato il valore strategico del progetto:Favorisce una mobilità più sostenibile.