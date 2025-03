Campania e Sicilia si incontrano al Josè Restaurant di Torre del Greco

Leggi su Ildenaro.it

Un evento esclusivo ha portato i sapori del Mediterraneo adel, celebrando l’incontro tra lae la. Il 10 marzo il ristoranteTenuta Villa Guerra ha ospitato “Tra le due isole: viaggio tra laoccidentale e Pantelleria“, un percorso degustazione che ha deliziato i palati con un menù d’eccezione, unendo le tradizioni culinarie delle due regioni.Lo chef Antonio La Cava ha presentato alcuni piatti del nuovo menù di, esaltando i sapori del territorio campano, accanto a specialità tipichene. L’antipasto di polpo con crema di verdure e i primi piatti, un risotto con gambero, burrata e limone e un mezzo pacchero con rana pescatrice e capperi, hanno conquistato per freschezza e autenticità.La famiglia Pellegrino, con una storia che affonda le radici nel 1880, ha portato in tavola i sapori dellaoccidentale e di Pantelleria, proponendo piatti della tradizionena tratti dal loro ricettario di famiglia, come le arancine bianche di carne mista, e una selezione di vini che esprimono il carattere dei vitigni autoctoni: grillo, zibibbo e perricone.