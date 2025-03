Salernotoday.it - Campania, aumentato il fondo per i figli delle vittime di incidenti sul lavoro

Leggi su Salernotoday.it

La Regioneha pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’Avviso pubblico per la concessione di contributi di solidarietà destinati aidimortali sul, in applicazione della Legge regionale n. 13/2015. Per il 2025, ilè stato incrementato del 150%.