Internews24.com - Cambiasso prende le difese di Inzaghi e attacca: «Gli unici che non lo considerano un top allenatore sono…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneledi: «Gliche non loun topsono.». Le parole dell’ex centrocampistaIntervenuto dagli studi di Sky Sport al termine di Inter Feyenoord, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League vinta dalla beneamata, Estebanparte alla discussione nata relativamente alla percezione comune che c’è su Simone, rispondendo a diverse critiche sollevate nei confronti del tecnico nerazzurro.PAROLE – «La percezione di? Ma la percezione di chi? Gli addetti ai lavori lo percepiscono comedi grandissimo livello. Chi non è addetto ai lavori, chi si guarda le trasmissioni o legge i giornali, ha una percezione inferiore perchéama il profilo basso. Simone ha questo, è un personaggio che non ama essere fotografato, non ama le prime pagine, preferisce che ci vadano i giocatori.