Cambiare programma per aprire foto in Windows

Leggi su .com

Per impostazione predefinita, quando si preme con doppio clic di mouse su unain, si apre il visualizzatorepredefinito, bello, essenziale, ma di certo non il migliore disponibile.Vediamo allora comequesto comportamento e fare in modo che quando si clicca su un'immagine questa si apra col nostropreferito (e vedremo poi qual è il migliore da usare).associa automaticamente alcuni tipi di file (come .jpg, .png o .gif) a programmi specifici. Di default, le immagini si aprono spesso con l’app, che è pratica ma non sempre la scelta migliore.Di questo argomento, in generale, avevo già parlato spiegando comele associazioni dei file con i programmi predefiniti in10 e11.Ci sono sostanzialmente tre modi semplici per scegliere con qualeunao qualsiasi altro tipo di file.