Caltagirone Editore chiude il 2024 con utile di 82 milioni e propone dividendo

Il gruppoilcon undi 8,2(16,2nel 2023). Il cda ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di unpari 0,04 euro per azione. Il margine operativo lordo è stato positivo per 784 mila euro (5,6nel 2023). Il risultato operativo è stato negativo per 21,5(negativo per 1,6al 31 dicembre 2023) e comprende le svalutazioni di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 15, ammortamenti per 6,5, accantonamenti per rischi per 291 mila euro e la svalutazione di crediti per 437 mila euro. Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per 21,8, + 30,4%. I ricavi operativi si sono attestati a 112(116,5di euro nel precedente esercizio) in diminuzione del 3,8% "per effetto - spiega la società - della diminuzione dei ricavi editoriali e pubblicitari parzialmente attenuata dalla crescita degli altri ricavi e proventi.