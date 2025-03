Ilgiorno.it - Caloriferi quando si spengono a Milano e in Lombardia?

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 marzo 2025 – Con l’arrivo della primavera, insi avvicina la data per lo spegnimento del riscaldamento. Le norme stabiliscono tempistiche della stagione termica. Le date per la disattivazione dei termosifoni e degli altri sistemi di riscaldamento domestico variano in base alla zona climatica di residenza e sono stabilite dalla legge. È fondamentale conoscere il giorno esatto per evitare inconvenienti.siIl Comune di, come la maggior parte delle città lombarde, si trova in fascia climatica E. Qui il riscaldamento è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno (tra le 5:00 e le 23:00), con una temperatura massima di 19°C (più 2°C di tolleranza) negli edifici non industriali. Nel capoluogo lo spegnimento è previsto per martedì 15 aprile 2025, come stabilito dall’ordinanza comunale del 7 ottobre 2024 firmata dal sindaco Giuseppe Sala.