Calo delle vaccinazioni obbligatorie Marinoni | Effetto delle fake news

Secondo i dati del Ministero della Salute relativi al 2023, in Italia calano le adesioni alle. A livello nazionale, la copertura per l’esavalente (il vaccino che protegge da polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B ed emofilo dell’influenza) è scesa al 94,7%, con una riduzione dello 0,39% rispetto all’anno precedente. È in leggero aumento, invece, la copertura per il quadrivalente (morbillo, parotite, rosolia, varicella), che raggiunge il 94,6%, con un incremento dello 0,24%.Approfondendo i datisingole Regioni, il caso più eclatante è quello della Puglia, dove si registra una diminuzione del 2,8% per l’esavalente e dell’1,4% per il quadrivalente rispetto al 2022. Seguono la Calabria (-2,7% e -0,5%) e le Marche (-2,2% e -1,5%). La Sicilia si posiziona penultima nella classifica nazionale, con appena l’89,4% di copertura per l’esavalente e il 90,7% per il quadrivalente.