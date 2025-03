Gamberorosso.it - "Calo dei consumi di vino? È l'ora di valorizzare la mescita di qualità e percorsi analcolici". La proposta del sommelier Alberto Piras

«Siamo passati dal periodo del Covid in cui si sono svuotate le cantine, al presente, in cui l’alcol è quasi demonizzato. L’ideale sarebbe trovare una via di mezzo». Nel dibattito suldeidelpresso Il Luogo Aimo e Nadia parla di un «calderone di ragioni» che hanno inciso sulla domanda in declino del. Sottolinea però che non è solo una questione di generazioni che cambiano, gusti che si modificano o nuove paure legate al codice della strada, ma anche da una comunicazione delche meriterebbe essere ripensata, in cui l’elemento culturale potrebbe diventare una forza trainante per permettere aldi risollevarsi da un periodo difficoltoso.Cosa ne pensa di questodeidel?È un momento complicato. Sono diverse le variabili che hanno portato a ordinare meno