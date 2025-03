Calendario folle ad aprile | nerazzurri impegnati su tre fronti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il tecnico piacentino ha indicato la via: l’Inter vuole provare a vincere tutto. Il primo passo è stato quello di battere il Feyenoord ed approdare così ai quarti di finale di Champions League.Ipotranno giocare per le tre competizioni – tra cui anche la Serie A e la Coppa Italia – fino alla fine. Un traguardo che richiederà ai Campioni d’Italia in carica uno sforzo davvero incredibile in vista delle sfide segnate sulper il mese di.L’Atalanta e la sosta per le nazionaliIl prossimo impegno, una vera e propria partita Scudetto, sarà contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. L’Inter – momentanea capolista del campionato – dovrà partire alla volta di Bergamo, dove ad attenderla c’è la Dea terza in classifica a soli tre punti di distanza.Le due compagini nerazzurre si contendono il tricolore insieme al Napoli di Antonio Conte, momentaneamente secondo e che sarà spettatore interessato del match di domenica sera al Gewiss Stadium.