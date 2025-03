Sbircialanotizia.it - Calderone: “Positivo il dibattito sulle possibilità per i talenti futuri

Leggi su Sbircialanotizia.it

Desidero esprimere la mia gratitudine per l’invito a partecipare a LetExpo, in particolare a questo panel focalizzatoopportunità per le nuove generazioni. È proprio l’idea di contribuire a un ambiente lavorativo migliore che, oltre due anni fa, mi ha motivato ad accettare il ruolo di ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un saluto . L'articolo: “ilper iè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.