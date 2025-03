Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Banks conferma: “Mi ha chiamato Ranieri”

Laguarda avanti e punta a rinforzare la difesa con un talento emergente: Noakhai, giovane centrale dell’Augsburg. Il classe 2006, alto 1,93 m, ha attirato l’attenzione dei giallorossi grazie alle sue prestazioni in Bundesliga, dove ha già collezionato 7 presenze nelle ultime 10 gare del 2025.L’interesse dellaL’interesse dellaè concreto: in un’intervista a Sport Bild,ha rivelato di essere stato contattato direttamente da Claudiocon una videochiamata lo scorso inverno. “Quando ho sentito per la prima volta dell’interesse della, è stato un grande onore per me. Il fatto che l’allenatore Claudiomi abbia contattato personalmente è stato fantastico. Ma alla fine, sono un giocatore dell’FC Augsburg e so che il club ha grandi progetti per me“, ha dichiarato il giovane difensore.