Calciomercato Milan Lorenzo Lucca | cresciuto con il poster di Zlatan Ibrahimovic Sul futuro…

In vista della sessione estiva di, ilosserva, che ha dichiarato di esserecon ildiNel mercato invernale,poteva lasciare l’Udinese, sulle sue tracce c’erano ilche alla fine ha virato su Santiago Gimenez e la Roma di Claudio Ranieri, ma alla fine non si è concretizzato nulla ed è rimasto a Udine. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attaccante azzurro ha dichiarato di non essersi fatto prendere dalle voci su una possibile partenza.Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorsoil vice Santiago Gimenez?con ildi